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43 минуты назад

Журналиста Киселева объявили в розыск

Мария Иванова

Российское МВД объявило в розыск журналиста Евгения КиселеваРФ он внесен в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных полиции.

Журналиста Киселева объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В базе указано, что Киселева разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

С 1984 года Киселев работал на советском и российском телевидении. В 1990-х вел на НТВ программы «Итоги», «Герой дня» и «Глас народа». В начале 2000-х занимал посты генерального директора и главного редактора НТВ.

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С 2008 года начал работать на Украине, позже переехал в страну, его программы выходили/выходят на украинских каналах ТВі, «Интер», NewsOne и «Украина 24».

Происшествия,Евгений Киселев,
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