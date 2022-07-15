Журналиста Киселева объявили в розыск

Российское МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева (в РФ он внесен в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных полиции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В базе указано, что Киселева разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

С 1984 года Киселев работал на советском и российском телевидении. В 1990-х вел на НТВ программы «Итоги», «Герой дня» и «Глас народа». В начале 2000-х занимал посты генерального директора и главного редактора НТВ.