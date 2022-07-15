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42 минуты назад

В Москве посетитель ТЦ погиб после падения с четвертого этажа

Никита Бородкин

В Москве посетитель торгового центра «Калейдоскоп» упал с четвертого этажа. Как сообщает Telegram-канал «112», 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Мотив поступка погибшего пока неизвестен. На месте работают полицейские, которые выясняют все подробности происшествия.

Напомним, что в июне генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Лев Соцков совершил самоубийство в Москве. Тело 90-летнего мужчины обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.

Информация о минировании торговых центров в Москве оказалась ложной

Рядом с телом бывшего разведчика лежал наградной пистолет. Соцков также оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что оружие — «реликвия боев на реке Халхин-Гол», которую он получил, будучи представителем при спецслужбах Монголии.

Происшествия,Видео,Лев Соцков,СВР России,
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