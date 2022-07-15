В Москве посетитель торгового центра «Калейдоскоп» упал с четвертого этажа. Как сообщает Telegram-канал «112», 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Мотив поступка погибшего пока неизвестен. На месте работают полицейские, которые выясняют все подробности происшествия.

Напомним, что в июне генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Лев Соцков совершил самоубийство в Москве. Тело 90-летнего мужчины обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.