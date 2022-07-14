В российском регионе из-за угроз взрыва эвакуировали 200 детсадов

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 201 детский сад, 20 больниц и семь торговых центров Ивановской области. Об этом в четверг, 14 июля, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России пишет ТАСС.

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На место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи, на время проверки в целях безопасности людей эвакуировали.

9 июля стало стало известно, что несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра Речной на севере Москвы после сообщения о минировании.