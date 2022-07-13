Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС", - сказал собеседник агентства.

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Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован», — сообщается на сайте СК.

Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных средств, мер к их эффективному использованию не принял.

Следственный комитет, расследующий дело о коррупции при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области, сообщил ТАСС, что ущерб от действий заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича превышает 320 млн рублей.

«Бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей. Гурович задержан, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Уточняется, что МЧС активно сотрудничает со Следственным комитетом в расследовании этого дела.

Следственный комитет потребовал ареста бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Ранее сегодня стало известно, что Гуровича задержали в столице по подозрению в должностных преступлениях. У него прошли обыски, их также провели и у других сотрудников МЧС. Как уточнили в СК, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства полевого ковидного госпиталя в Мурманской области. Он был возведен возведен без учета климатических условий региона, не использовался и был демонтирован. В результате бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей.

«В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», — заявили в суде.

Согласно указанной статье, бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович доставлен в Басманный суд Москвы для решения вопроса о его аресте за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет обратился к суду с ходатайством арестовать Гуровича.

Отмечается, что суд в присутствии подозреваемого будет рассматривать это прошение СК.

В конце мая президент России Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года.

До этого Гурович работал в Федеральном казначействе. В 2010 году он возглавил Административное управления Федерального казначейства, а в 2015 году был назначен руководителем Управления Федерального казначейства по Москве.

Медицинское оборудование из первого в России мобильного госпиталя, который был развернут в 2020 году в поселке Мурмаши в Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом, находится в работе в медицинских учреждениях региона. Госпиталь задумывался в качестве резервного и после того, как он не понадобился, его разобрали, сообщили ТАСС в среду в Министерстве информационной политики региона.

Ранее СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, который курировал возведение госпиталя. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, ему вменяется ущерб бюджету Мурманской области свыше 320 млн рублей.

"Госпиталь задумывался как резервный. Он не понадобился, его разобрали и все оборудование, передвижную диагностическую медтехнику, что там находилась, вплоть до мебели, направили в различные медицинские учреждения Мурманской области по их заявкам. Например, компьютерный томограф сейчас работает для пациентов в оленегорской больнице", - сказали в Миниформе.

Представители министерства также добавили, что в госпитале в Мурмашах сотрудники МЧС провели учения с условными пациентами.

"Мурманская область стала первым регионом, где была зарегистрирована большая вспышка заражения коронавирусом на крупном производственном объекте, МЧС отреагировали на ситуацию, провели учения и транслировали опыт на другие регионы, что делать если случится такая вспышка", - отметили они.

Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович был задержан в среду сотрудниками СК. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. В СК сообщили, что "МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов". Следователи совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств провели обыски.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали. При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств. Но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области и был причинен ущерб.

О мобильном госпитале