Охранника Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Прибывший в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена сотрудник американской Секретной службы был выслан обратно в США за драку с местной женщиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

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Президент США Джо Байден посетит Израиль в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Он также отправится на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию.

Как уточняется, инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Сотрудник Секретной службы был арестован полицией после драки с местной женщиной. Причина потасовки неизвестна.

«В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в соответствии с протоколом полномочия агента приостановлены, ведется расследование инцидента. По некоторым данным, охранник входит в состав штурмовой группы Секретной службы.