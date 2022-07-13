В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Охранника Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Мария Иванова

Прибывший в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена сотрудник американской Секретной службы был выслан обратно в США за драку с местной женщиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Охранника Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент США Джо Байден посетит Израиль в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Он также отправится на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию.

Как уточняется, инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Сотрудник Секретной службы был арестован полицией после драки с местной женщиной. Причина потасовки неизвестна.

«В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в соответствии с протоколом полномочия агента приостановлены, ведется расследование инцидента. По некоторым данным, охранник входит в состав штурмовой группы Секретной службы.

Ранее двое сотрудников Секретной службы США были высланы из Южной Кореи. Причиной послужила ссора с таксистом во время визита Джо Байдена в страны Азии. 8 июля стало известно об отставке директора Секретной службы Джеймса Мюррея.

Происшествия,Джеймс Мюррей,Джозеф Байден,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители