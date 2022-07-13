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1 час назад

Мужчина в Петербурге украл велосипед и попал на видео

Денис Фьючин

Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение Николая Савельева в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом передает "Петербургский дневник". Деталями события поделились я в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как стало известно, ночью в апреле мужчина перерезал трос-замок и похитил велосипед из подъезда жилого дома. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Савельева признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Происшествия,Общество,Видео,Николай Савельев,
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