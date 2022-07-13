Мужчина в Петербурге украл велосипед и попал на видео

Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение Николая Савельева в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом передает "Петербургский дневник". Деталями события поделились я в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как стало известно, ночью в апреле мужчина перерезал трос-замок и похитил велосипед из подъезда жилого дома. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.