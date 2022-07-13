Задержан бывший вице-губернатор Томской области

В Томской области задержали бывшего вице-губернатора региона, экс-сенатора Юрия Гурдина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, бывший чиновник стал фигурантом дела по части 4 стать 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы.

По информации РИА Томск, расследование связано с реализацией национального проекта «Образование» и строительством школ.

В 2001 - 2002 годах Гурдин был сенатором от Томской области и заместителем главы комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности.