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1 час назад

«Коммерсант»: задержан бывший вице-губернатор Томской области

Мария Иванова

В Томской области задержали бывшего вице-губернатора региона, экс-сенатора Юрия Гурдина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Задержан бывший вице-губернатор Томской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, бывший чиновник стал фигурантом дела по части 4 стать 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы.

По информации РИА Томск, расследование связано с реализацией национального проекта «Образование» и строительством школ.

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В 2001 - 2002 годах Гурдин был сенатором от Томской области и заместителем главы комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности.

С апреля 2012-го по 2022 год занимал пост вице-губернатора Томской области. По данным «Коммерсанта», в этой должности он занимался региональной политикой в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международными связями.

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