На Илью Яшина завели дело о фейках про армию

В отношении московского депутата Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России, заявил адвокат Вадим Прохоров.
«В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ», – цитирует Прохорова РИА «Новости».
Он пояснил, что узнал об этом от следователей, и сейчас направляется к Яшину, где проходит обыск.
Ранее главу округа Якиманка в Москве Андрея Морева наказали за дискредитацию ВС России. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.
В июле Мещанский райсуд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии.