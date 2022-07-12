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27 минут назад

На Илью Яшина завели дело за дискредитацию ВС России

Деловая газета "Взгляд"иещё 14

В отношении московского депутата Ильи Яшина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России, заявил адвокат Вадим Прохоров.

На Илью Яшина завели дело о фейках про армию
Фото: ТАССТАСС

«В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ», – цитирует Прохорова РИА «Новости».

Он пояснил, что узнал об этом от следователей, и сейчас направляется к Яшину, где проходит обыск.

Ранее главу округа Якиманка в Москве Андрея Морева наказали за дискредитацию ВС России. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

В июле Мещанский райсуд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии.

Происшествия,Алексей Горинов,Андрей Морев,Вадим Прохоров,Илья Яшин,Следственный комитет,Верховный суд,
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