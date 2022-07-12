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1 час назад

Адвокат заявил, что актриса Малявина признавалась в убийстве своего мужа Жданова

Газета.Ru

На шоу «Пусть говорят» рассказали подробности убийства актера Станислава Жданько. Присутствовавший на передаче адвокат рассказал, как жена артиста Валентина Малявина призналась в убийстве, пишет ФАН.

Раскрыты подробности убийства мужа актрисы Малявиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что на суде актриса не признала вину, после чего была приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство. По словам адвоката, свидетели слышали, как Малявина в день смерти Жданько утверждала, что убила его — это якобы слышали сотрудники милиции, скорой помощи, актеры Театра Вахтангова.

«Также Малявина призналась подруге, что именно она вонзила нож в сердце любимого. А позже была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила: Станислав не мог сам себе нанести этот удар», — рассказал юрист.

Станислав Жданько скончался 13 апреля 1978 года. Первой версией стало самоубийство, известно, что Малявина предоставила следствию предсмертную записку. Позже выяснилось, что записку написал не Жданько.

Станислав Жданько служил в Вахтанговском театре и снялся в пяти кинофильмах.

30 октября 2021 года Малявиной не стало, ей было 80 лет. Ее похоронили рядом с певицей Юлией Началовой.

Происшествия,Станислав Жданько,Валентина Малявина,
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