Раскрыты подробности убийства мужа актрисы Малявиной

На шоу «Пусть говорят» рассказали подробности убийства актера Станислава Жданько. Присутствовавший на передаче адвокат рассказал, как жена артиста Валентина Малявина призналась в убийстве, пишет ФАН.

Известно, что на суде актриса не признала вину, после чего была приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство. По словам адвоката, свидетели слышали, как Малявина в день смерти Жданько утверждала, что убила его — это якобы слышали сотрудники милиции, скорой помощи, актеры Театра Вахтангова.

«Также Малявина призналась подруге, что именно она вонзила нож в сердце любимого. А позже была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила: Станислав не мог сам себе нанести этот удар», — рассказал юрист.

Станислав Жданько скончался 13 апреля 1978 года. Первой версией стало самоубийство, известно, что Малявина предоставила следствию предсмертную записку. Позже выяснилось, что записку написал не Жданько.

Станислав Жданько служил в Вахтанговском театре и снялся в пяти кинофильмах.