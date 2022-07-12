В Подмосковье спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электропилой

Врачи Ступинской областной клинической больницы Московской области спасли мужчину, который насквозь проткнул шею электрической пилой. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По информации ведомства, в больницу поступил 34-летний мужчина с травматическим проникающим повреждением мягких тканей шеи и сквозным повреждением гортани.
«Со слов пациента, он чинил крышу на даче, случайно упал на землю, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь. По счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи», - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что врачами больницы была проведена срочная операция пациенту.
«Пациент поступил в тяжелом состоянии, задыхался. Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому - трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение», - приводятся в материале слова врача-отоларинголога больницы Ивана Комиссарова.
В настоящий момент мужчина выписан из стационара, рана на шее полностью зарубцевалась, заключили в министерстве.