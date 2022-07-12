В Подмосковье спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электропилой

«Пациент поступил в тяжелом состоянии, задыхался. Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому - трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение», - приводятся в материале слова врача-отоларинголога больницы Ивана Комиссарова.