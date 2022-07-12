В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
19 минут назад

В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть

Мария Иванова

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции. В результате ЧП пострадали 18 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Star.

Автобус с туристами рухнул в пропасть в Турции
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. Микроавтобус с туристами ехал по маршруту из Малатьи на Черное море. По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автобус упал в пропасть.

В аварии пострадали 18 человек. Если ли среди них россияне, пока неизвестно. Все раненые были госпитализированы. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, спасатели, пожарная охрана и жандармерия. По факту случившегося полиция проводит расследование.

Напомним, в начале июля туристический микроавтобус попал в ДТП на юге Турции. Инцидент произошел на трассе Аксеки — Сейдишехир в провинции Анталья. Транспортное средство, перевозившее туристов, столкнулось с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали девять человек, среди них было трое граждан России.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители