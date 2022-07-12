Автобус с туристами рухнул в пропасть в Турции

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции. В результате ЧП пострадали 18 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Star.

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Как уточняется, авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. Микроавтобус с туристами ехал по маршруту из Малатьи на Черное море. По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего автобус упал в пропасть.

В аварии пострадали 18 человек. Если ли среди них россияне, пока неизвестно. Все раненые были госпитализированы. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, спасатели, пожарная охрана и жандармерия. По факту случившегося полиция проводит расследование.