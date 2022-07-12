Помощника прокурора Москвы приговорили к 4 годам за коррупцию

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего старшего помощника прокурора столицы Елену Кишкурно, признав ее виновной в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Издание отмечает, что родственница генерала МЧС Валерия Кишкурно также была лишения звания младшего советника юстиции и оштрафована на пять миллионов рублей.

Она была признана виновной в получении взятки от руководства космической «Корпорации ВНИИЭМ». По одной из версий, Кишкурно стала инициатором внеплановой проверки предприятия. Не найдя серьезных нарушений законодательства, она тем не менее заявила гендиректору компании Леониду Макриденко, что готова составить отчет об отсутствии якобы выявленных нарушений за 5 миллионов рублей.