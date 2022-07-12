Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области увеличилось до 90. Об этом ТАСС сообщили во вторник в военно-гражданской администрации области.
"Обратившихся за медпомощью - 90 человек, получивших ранения разной степени", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что завалы разбирают коммунальные службы при содействии техники ВС РФ. Все действующие сотрудники ЖКХ задействованы. Также собеседник отметил, что на данный момент подтвержденных жертв - два человека, остальные числятся пропавшими без вести.
Кроме того, заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева написала в своем Telegram-канале, что число пострадавших, которые находятся на стационарном лечении в больнице в Новой Каховке, увеличилось с 9 до 10 человек.
"10 человек находятся на стационарном лечении, 21 человеку оказана амбулаторная помощь", - написала Губарева.
Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области после того, как регион вышел из-под контроля Киева. Так, в понедельник вечером они нанесли удар по Новой Каховке при помощи американской РСЗО HIMARS. Это привело к повреждениям строений и взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщали о не менее чем семи погибших в результате удара и по крайней мере 80 пострадавших, семь человек пропали без вести.