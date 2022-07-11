Грузинского вора в законе избили на турецком пляже

В турецком Стамбуле незнакомцы избили 49-летнего грузинского вора в законе Георгия Джанелидзе, известного в криминальном мире как Гоги Питерский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Фото: Прайм Крайм Прайм Крайм

По его данным, в среду, 6 июля, авторитет отдыхал с коллегой Нугзаром Торчинавой (Торчик) в пляжном ресторане отеля Kumburgaz Marin Princess. Внезапно на мужчин напали двое неизвестных в масках, вооруженные кастетами. Вор в законе получил серьезные травмы.