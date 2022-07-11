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1 час назад

Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки

Lenta.ru

Начальнику госучреждения по управлению автодорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) предъявили обвинения в коррупции. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Чиновника обвинили в получении миллионной взятки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, с 2020-го по 2021 год Мурманскавтодор заключил договор с компанией на ремонт областных дорог за 320 миллионов рублей, после чего глава российского госучреждения пообещал руководителю фирмы за четыре миллиона рублей закрыть глаза на некачественную работу.

9 июля сотрудники УФСБ задержали мужчину после получения взятки.

В настоящее время следователи проводят у него обыски. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Сергея Левицкого за коррупцию.

Происшествия,Сергей Левицкий,Следственный комитет,ФСБ,
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