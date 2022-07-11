Арестован режиссер Джафар Панахи

Иранский режиссер Джафар Панахи был арестован 11 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Кинематографиста арестовали за участие в акции протеста против тюремного заключения двух других режиссеров — он требовал освобождения Мохаммада Расулоф и Мостафы Алехахмада.

Расулоф и Алехахмад были задержаны 8 июля после того, как подписали обращенную к силовикам и военным Ирана петицию с просьбой не применять силу к протестующим в стране. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.

В марте 2010 года Панахи арестовали и осудили на шесть лет пребывания под домашним арестом за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года.

Ему запретили снимать кино и давать интервью в течение 20 лет. В домашних условиях Панахи снял картину «Это не фильм» (2011), показанную на кинофестивале в Каннах.