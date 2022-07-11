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1 час назад

Арестован режиссер Джафар Панахи

Газета.Ru

Иранский режиссер Джафар Панахи был арестован 11 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Арестован режиссер Джафар Панахи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кинематографиста арестовали за участие в акции протеста против тюремного заключения двух других режиссеров — он требовал освобождения Мохаммада Расулоф и Мостафы Алехахмада.

Расулоф и Алехахмад были задержаны 8 июля после того, как подписали обращенную к силовикам и военным Ирана петицию с просьбой не применять силу к протестующим в стране. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.

В марте 2010 года Панахи арестовали и осудили на шесть лет пребывания под домашним арестом за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года.

Ему запретили снимать кино и давать интервью в течение 20 лет. В домашних условиях Панахи снял картину «Это не фильм» (2011), показанную на кинофестивале в Каннах.

Освободившись из-под домашнего ареста, режиссер не может выехать за границу, поскольку его паспорт находится у властей. В 2015 его фильм «Такси» получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, а также награду от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Происшествия,Мохаммад Расулоф,Джафар Панахи,
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