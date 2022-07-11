Глава администрации Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины

Руководитель временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате террористического акта. Об этом пишет ТАСС.

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По мнению Виталия Ганчева, подрыв автомобиля, в котором находился чиновник, совершили украинские боевики. Он подчеркнул при этом, что в результате организованного диверсантами взрыва «был убит невиновный человек».

Населенный пункт расположен на подконтрольной ВС РФ территории. С 8 июля в регионе, освобожденном в настоящее время на 20%, введено военное положение и комендантский час, сообщает издание «Аргументы и Факты».