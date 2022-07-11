В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
43 минуты назад

Глава администрации Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины

Илья Родин

Руководитель временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате террористического акта. Об этом пишет ТАСС.

Глава администрации Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Виталия Ганчева, подрыв автомобиля, в котором находился чиновник, совершили украинские боевики. Он подчеркнул при этом, что в результате организованного диверсантами взрыва «был убит невиновный человек».

В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов

Населенный пункт расположен на подконтрольной ВС РФ территории. С 8 июля в регионе, освобожденном в настоящее время на 20%, введено военное положение и комендантский час, сообщает издание «Аргументы и Факты».

По данным издания, обстановка в области остается напряженной, так как ВСУ наносят ракетные и артиллерийские удары, забрасывают диверсионные группы.

Происшествия,Виталий Ганчев,Верховный суд,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители