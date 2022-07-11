Квартира сестры президента Азербайджана Алиева сгорела в Москве

Квартира сгорела в историческом доме в Москве по адресу Спиридоновка, 15. Как сообщает RT, она принадлежит сестре президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, возгорание уже потушили. Пострадавших в инциденте нет. Причина происшествия пока неизвестна.

Отметим, что в этом многоэтажном доме ранее жили представители советской номенклатуры. Среди них были маршал Георгий Жуков и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.