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31 минуту назад

Квартира сестры президента Азербайджана Алиева сгорела в Москве

Никита Бородкин

Квартира сгорела в историческом доме в Москве по адресу Спиридоновка, 15. Как сообщает RT, она принадлежит сестре президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, возгорание уже потушили. Пострадавших в инциденте нет. Причина происшествия пока неизвестна.

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Отметим, что в этом многоэтажном доме ранее жили представители советской номенклатуры. Среди них были маршал Георгий Жуков и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.

Напомним, что 7 июля пожар произошел в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве. Огонь вспыхнул на первом этаже здания, в галерее торгового центра. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет — людей успешно эвакуировали из здания.

Происшествия,Видео,Николай Подгорный,Георгий Жуков,Ильхам Алиев,
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