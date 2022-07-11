Квартира сестры президента Азербайджана Алиева сгорела в Москве

Квартира сгорела в историческом доме в Москве по адресу Спиридоновка, 15. Как сообщает RT, она принадлежит сестре президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, возгорание уже потушили. Пострадавших в инциденте нет. Причина происшествия пока неизвестна.
Отметим, что в этом многоэтажном доме ранее жили представители советской номенклатуры. Среди них были маршал Георгий Жуков и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.
Напомним, что 7 июля пожар произошел в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве. Огонь вспыхнул на первом этаже здания, в галерее торгового центра. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет — людей успешно эвакуировали из здания.