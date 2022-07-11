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6 минут назад

Казаки заявили о сверхспособностях погибшего в Подмосковье атамана

Алиса Селезнёва

Атаман Московского войска Сергей Капитонов обладал рядом способностей, которые выходили за рамки привычного. Об этом говорится в некрологе, размещенном на сайте «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья».

Казаки заявили о сверхспособностях погибшего в Подмосковье атамана
Фото: vk.com/id134241004vk.com/id134241004

Сегодня стало известно, что Капитонов погиб во время боя на саблях. Мастер цигун, специалист по восточным практикам, он тренировался вместе с коллегой, 64-летним спарринг-партнером Алексеем Петуховым. В какой-то момент Капитонов зашел другу за спину, и тот, не разобравшись, вонзил саблю ему в грудь. Атаман скончался на месте.

В некрологе на сайте «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» отмечается, что Сергей Капитонов «мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 кг пластину из гвоздей».

«Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства. Он навсегда останется в нашей памяти, как добрый, отзывчивый, готовый всегда придти на помощь», - говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

При этом некролог проиллюстрирован снимками, на которых запечатлен процесс рубки яблок на груди Капитонова.

Происшествия,Сергей Капитонов,Алексей Петухов,
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