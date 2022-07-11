В Москве загорелся дом, где жил маршал Жуков

Балкон загорелся в доме в центре Москвы на улице Спиридоновка, дом 15, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 14.00 мск. По предварительной информации, происходит открытое горение с балкона седьмого этажа», — рассказали в пресс-службе.

По информации из открытых источников, в этом доме в свое время проживали маршал Георгий Жуков и председатель президиума Верховного совета СССР Николай Подгорный. Дом был построен в 1965 году специально для представителей советской элиты.