В Сочи из-за ливней унесло в море автомобиль

После ливней в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и унесла в море автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате никто не пострадал.
С 10 по 11 июля в Сочи ожидаются ливни, порывистый ветер до 22 метров в секунду и смерчи над морем.
Местные жители рассказали «Известиям», что в городе размыло дороги и затопило подвалы многоэтажек.
В конце июня у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе Сочи потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря.
В МЧС заявили, что в автомобилях находились семь человек, в том числе трое детей. Одного человека удалось спасти, тела двух женщин были найдены позже. Оставшиеся - мужчина и трое детей - считаются пропавшими без вести.