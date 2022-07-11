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54 минуты назад

В Сочи из-за ливней унесло в море автомобиль

Алиса Селезнёва

После ливней в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и унесла в море автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате никто не пострадал.

С 10 по 11 июля в Сочи ожидаются ливни, порывистый ветер до 22 метров в секунду и смерчи над морем.

Российский город затопило

Местные жители рассказали «Известиям», что в городе размыло дороги и затопило подвалы многоэтажек.

В конце июня у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе Сочи потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря.

В МЧС заявили, что в автомобилях находились семь человек, в том числе трое детей. Одного человека удалось спасти, тела двух женщин были найдены позже. Оставшиеся - мужчина и трое детей - считаются пропавшими без вести.

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