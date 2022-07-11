В Сочи из-за ливней унесло в море автомобиль

После ливней в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и унесла в море автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате никто не пострадал.

С 10 по 11 июля в Сочи ожидаются ливни, порывистый ветер до 22 метров в секунду и смерчи над морем.

Местные жители рассказали «Известиям», что в городе размыло дороги и затопило подвалы многоэтажек.

В конце июня у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе Сочи потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря.