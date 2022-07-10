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10 минут назад

Российский город затопило

Илья Родин

Пользователи из Ялты выкладывают в социальных сетях ролики из региона. На видео попали бурлящие потоки воды, затопленные дороги, «небольшие озерца, в которых застревают автомобили». Об этом сообщает издание «Лента новостей Крыма».

В частности, на одном из опубликованных видео несколько местных жителей по щиколотку в воде старательно выталкивают из воды застрявший автомобиль.

Пресс-служба регионального МЧС предупредила жителей о том, что сильные дожди с грозами продлятся в Крыму до конца дня 11 июля, напоминает издание.

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала в своем Telegram-канале, что в городе из-за сильных ливней залило подземные переходы. Она подчеркнула, что дорожники уже приступили к работе.

«ДЭУ» оперативно устраняет подтопления подземных переходов и расчищает ливневки, где это необходимо. Сейчас работаем на улицах Кирова, Куйбышева, Загородной, Московской, подземных переходах возле Администрации и Овощном рынке», - уточнила Павленко.

Следует отметить, что жители города сохраняют хорошее настроение. Так, в канале «Ялта LIVE Крым» (13 тысяч подписчиков) комментаторы под постами оставляют положительные отклики.

Они пишут «какой шикарный дождь», «классный дождь! Вот бы нам такой в Белгород, а то все где-то по сторонам ходит», а также размещают стихи о ливне.

Происшествия,Видео,Янина Павленко,
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