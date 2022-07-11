Россиянин разбился, упав с колеса обозрения

На Сахалине человек погиб при падении с колеса обозрения. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин".

В парке Южно-Сахалинска произошла трагедия. Мужчина упал с колеса обозрения. Аттракцион был сразу остановлен. На место прибыла следственная группа. Причины падения пока еще выясняются.

Ранее сообщается, что москвич, запертый женой в квартире, попытался выбраться по простыням через окно. Мужчина решил спуститься из окна по связанным простыням, несмотря на то, что квартира была расположена на четвертом этаже. Он не удержался и упал на землю, после чего был госпитализирован с тяжелой сочетанной травмой.