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27 минут назад

Губернатор назвал число пострадавших при пожаре на АЗС под Ульяновском

Майк Габриелян

Стали известны уточненные данные о пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Ульяновской области. Пострадали пять человек, двое в тяжелом состоянии. Информацию о последствиях ЧП обнародовал губернатор Алексей Русских.

«К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Два пациента в тяжелом состоянии, еще один - в средней степени тяжести», - написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших переведут в Центральную клиническую больницу Ульяновска.

АЗС загорелась в райцентре Кузоватово, огонь охватил 100 квадратных метров. Пожар начался в субботу, 9 июля, около 16.05 (15.05 мск). Через 40 минут его потушили.

Очевидцы говорят, что загорелась и взорвалась фура с газом, передает Газета.Ru.

Мощный взрыв произошел на АЗС под Ульяновском

Жительница Ульяновска Татьяна рассказала, что во время ЧП на заправке была только одна машина. По ее словам, людей охватила паника, но «спецслужбы оперативно сработали».

Фото и видео ЧП уже опубликованы в интернете. По одной из версий, взрыв произошел при перекачке топлива из фуры с газом в резервуар автозаправки.

Ранее сообщалось, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу.

Происшествия,Видео,Алексей Русских,
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