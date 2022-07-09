Стали известны уточненные данные о пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Ульяновской области. Пострадали пять человек, двое в тяжелом состоянии. Информацию о последствиях ЧП обнародовал губернатор Алексей Русских.

«К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Два пациента в тяжелом состоянии, еще один - в средней степени тяжести», - написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших переведут в Центральную клиническую больницу Ульяновска.

АЗС загорелась в райцентре Кузоватово, огонь охватил 100 квадратных метров. Пожар начался в субботу, 9 июля, около 16.05 (15.05 мск). Через 40 минут его потушили.

Очевидцы говорят, что загорелась и взорвалась фура с газом, передает Газета.Ru.

Жительница Ульяновска Татьяна рассказала, что во время ЧП на заправке была только одна машина. По ее словам, людей охватила паника, но «спецслужбы оперативно сработали».

Фото и видео ЧП уже опубликованы в интернете. По одной из версий, взрыв произошел при перекачке топлива из фуры с газом в резервуар автозаправки.