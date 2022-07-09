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22 минуты назад

Мощный взрыв на газовой заправке в России сняли на видео

Lenta.ruиещё 1

В поселке Кузоватово Ульяновской области произошел взрыв на газовой заправке. Видеозапись с моментом взрыва, который сняли очевидцы, публикует Ura.ru в Telegram.

Мощный взрыв на газовой заправке в России сняли на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах виден густой черный дым, который идет с заправки. За ним следует мощный взрыв, затем образуется огромный шар пламени и дыма.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, в результате происшествия есть пострадавшие. Площадь пожара в российском регионе составила 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировали.

Названо число пострадавших при взрыве на АЗС под Ульяновском

Очевидец случившегося рассказал местному изданию 73.online, что на заправке взорвалась фура, которая перевозила газ. «Был очень сильный грохот, а в небо поднялся огромный столп огня», — рассказал россиянин.

Ранее взрыв произошел на заправке в Талице в Свердловской области. Тогда взорвалась автоцистерна с газом, пострадали два человека.

Происшествия,МЧС России,
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