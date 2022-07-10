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24 минуты назад

Массовая драка на футбольном поле в Подмосковье попала на видео

Мослентаиещё 2

На футбольном поле в подмосковных Люберцах произошла массовая драка, которая попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Каждый день такие разборки», — объяснили авторы ролика.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как около 20 человек кричат и дерутся между собой под окнами жилых домов в вечернее время суток.

Некоторые пользователи отметили, что в футболе бывает подобные «стычки», однако другие посчитали ненормальным подобное выяснение отношений.

«В футболе должен быть футбол, все стычки должны быть за пределами поля», «Такое на всех спортплощадках происходит. С детьми просто больше не хожу туда», — прокомментировали юзеры.

Ранее массовая драка на Москворецком рынке в столице с участием нескольких десятков человек попала на видео.

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