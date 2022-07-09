Подавший сигнал тревоги самолет Сочи - Омск приземлился в Уфе

Пассажирский самолет рейсом Сочи - Омск, который подал в полете сигнал тревоги, готовится совершить посадку в аэропорту Уфы. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в авиационных службах.
"Самолет изменил курс и готовится к посадке в Уфе", - сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что пассажирский Boeing совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы.
"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы", - сообщил ТАСС в субботу источник в авиационных службах
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 рейсом Сочи - Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном. На тот момент он находился в воздухе более двух часов, до места назначения оставалось чуть более часа полета.