Подавший сигнал тревоги самолет Сочи - Омск приземлился в Уфе

Пассажирский самолет рейсом Сочи - Омск , который подал в полете сигнал тревоги, готовится совершить посадку в аэропорту Уфы . Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в авиационных службах.

"Самолет изменил курс и готовится к посадке в Уфе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 рейсом Сочи - Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном. На тот момент он находился в воздухе более двух часов, до места назначения оставалось чуть более часа полета.