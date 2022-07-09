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1 час назад

Вылетевший из Сочи в Омск самолет подал сигнал тревоги

ТАССиещё 5

Пассажирский самолет рейсом Сочи - Омск, который подал в полете сигнал тревоги, готовится совершить посадку в аэропорту Уфы. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в авиационных службах.

Подавший сигнал тревоги самолет Сочи - Омск приземлился в Уфе
Фото: ТАССТАСС

"Самолет изменил курс и готовится к посадке в Уфе", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что пассажирский Boeing совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы.

"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы", - сообщил ТАСС в субботу источник в авиационных службах

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 рейсом Сочи - Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном. На тот момент он находился в воздухе более двух часов, до места назначения оставалось чуть более часа полета.

Происшествия,Boeing,
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