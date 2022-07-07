МВД объявило в розыск Илью Красильщика

Со своей стороны глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил журналистам, что Красильщик проходит обвиняемым по делу о распространении недостоверной информации о силовой операции на Украине (статья 207.3 УК РФ). В настоящее время он находится не в России.

С октября 2014 года Красильщик работал издателем "Медузы". Покинул проект в январе 2019 года. В феврале 2019-го занял должность менеджера международных проектов "Яндекса". С весны того же года руководил сервисом заказа продуктов на дом "Яндекс.Лавка". В ноябре 2021 года сообщил в своих соцсетях, что покидает пост главы "Яндекс.Лавки", но продолжит работать в "Яндексе". В апреле Красильщик сообщил об уходе из компании.