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25 минут назад

МВД объявило в розыск Илью Красильщика

ТАСС

Российский медиаменеджер, бывший издатель "Медузы" (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) и экс-гендиректор "Яндекс-Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск, следует в четверг из базы розыска МВД России.

МВД объявило в розыск Илью Красильщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Красильщик Илья Иосифович, 10 апреля 1987 года рождения, место рождения - Москва, РФ, разыскивается по статье УК", - отмечается в базе. Статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

Со своей стороны глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил журналистам, что Красильщик проходит обвиняемым по делу о распространении недостоверной информации о силовой операции на Украине (статья 207.3 УК РФ). В настоящее время он находится не в России.

С октября 2014 года Красильщик работал издателем "Медузы". Покинул проект в январе 2019 года. В феврале 2019-го занял должность менеджера международных проектов "Яндекса". С весны того же года руководил сервисом заказа продуктов на дом "Яндекс.Лавка". В ноябре 2021 года сообщил в своих соцсетях, что покидает пост главы "Яндекс.Лавки", но продолжит работать в "Яндексе". В апреле Красильщик сообщил об уходе из компании.

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