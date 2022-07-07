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1 час назад

Мужчина взорвал себе мозг на глазах у друга

Lenta.ru

Житель американского города Сан-Антонио, штат Техас, зажег фейерверк у себя на голове и умер на глазах у друга. Об этом сообщает издание Fort Worth Star-Telegraph.

Мужчина взорвал себе мозг на глазах у друга
Фото:  Larry Downing / Reuters Larry Downing / Reuters

43-летний Пабло Руиз пытался запустить фейерверк со своей макушки, но неправильно выбрал направление. Он взорвал трубку с фейерверком не сверху, а снизу. В результате она пробила ему череп.

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Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего с тяжелой травмой головы, из раны выступал мозг. Вскоре мужчина скончался.

Друг Руиза, который стал очевидцем произошедшего, рассказал, что перед запуском салюта тот употреблял алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании московская сторожевая собака из приюта умерла от испуга из-за громких фейерверков. Пес сильно нервничал, из-за чего у него случился сердечный приступ.

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