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26 минут назад

Столичный храм на Большой Ордынке загорелся из-за молнии

Lenta.ru

Молния ударила при сильной грозе в купол храма на улице Большая Ордынка в центре Москвы, из-за чего он загорелся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В Москве от удара молнии загорелся храм
Фото:  WIKIPEDIA.ORG WIKIPEDIA.ORG

По предварительным данным, после попадания молнии наблюдается белый дым из-под купола храма, который находится по адресу улица Большая Ордынка, дом 39.

Уточняется, что по этому адресу располагается храм Иверской иконы Божией матери на Всполье. На место происшествия выехали спасатели, уточнили в экстренных службах.

Ранее власти Москвы в целях безопасности рекомендовали жителям не покидать домов и не выходить на улицу из-за сильнейшего «залпового» ливня. В столице уже есть поваленные деревья и поврежденные конструкции, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Происшествия,Новости Москвы,Правительство Москвы,
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