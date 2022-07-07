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1 час назад

В Москве в результате падения деревьев во время урагана пострадало несколько человек

Газета.Ru

В Москве сильный ураган привел к обрушению нескольких деревьев. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Москве от падения деревьев во время урагана пострадали люди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, упавшие деревья заблокировали несколько участков дороги и трамвайных путей, а также привели к повреждению припаркованных автомобилей. На Малой Тульской улице в результате падения дерева случайный прохожий получил травмы.

Пресс-служба Дептранса Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что на Замоскворецкой линии метро приостановлено поездов из-за наклонившихся деревьев на пути открытого участка. В связи с этим от метро «Автозаводская» до метро «Орехово» запустили автобусный маршрут с остановками у всех станций метро.

Накануне пресс-служба МЧС по столице предупредила местных жителей о неблагоприятных метеорологических условиях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 мм и более за 1 час и менее), гроза, град, шквал до 23 м/с», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в четверг 7 июля 2022 года в Москве ожидается переменная облачность и до 30°C тепла.

Происшествия,Росгидромет,
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