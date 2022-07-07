Крупный пожар произошел на складе в Краснодаре, передает РИА Новости.

Фото: 23.mchs.gov.ru 23.mchs.gov.ru

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, возгорание началось в поселке Пригородный.

"В 16:47 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в складском ангаре. Площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

На месте происшествия уже работает оперативный штаб. К тушению огня привлечены 70 спасателей и 26 единиц техники.