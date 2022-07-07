Россиянин нашел записку с просьбой о помощи в купленном в Москве стеллаже

Сотрудники МВД России по Удмуртии начали проверку после сообщения о найденной в коробке с выпущенной в республике мебелью записке с просьбой о помощи, рассказали «Мосленте» в пресс-службе ведомства.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

«После поступившего сообщения о записке начата проверка. О каких-то результатах говорить пока рано», — сказал представитель пресс-службы.

О том, что россиянин нашел в купленном в московском ТРК «Европолис» стеллаже записку с просьбой о помощи, сообщил Telegram-канал Baza и опубликовал фотографию послания. «Спасите, нас держат в заложниках. (с) Иван», — говорится в нем.

Кроме текста на коробке был загадочный рисунок, напоминающий грустного человека с черными кругами вместо глаз. Мебель была произведена на фабрике «Воткинской промышленной компании» в Удмуртии, уточнила Baza.