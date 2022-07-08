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18 минут назад

Военный комиссар Крыма отправлен под арест

BFM.RUиещё 1

Военный комиссар Крыма отправлен под арест. Гарнизонный военный суд в Симферополе отправил Юрия Лымаря под стражу на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт суда. Военком подозревается в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

Военный комиссар Крыма отправлен под арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, он за взятки отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы. Ранее сообщалось об обысках у военкома. Отмечалось, что трое его подчиненных — должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска — уже находятся под следствием.

Происшествия,Армия,Крым наш,
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