В центре Москвы произошла массовая драка

В центре Москвы на улице Покровка произошла массовая драка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его данным, потасовка произошла рано утром в среду, 6 июля, в районе дома номер 12. Тогда словесный конфликт пяти человек перерос в массовую драку. В итоге их доставили в отдел полиции.

В отношении россиян сотрудники правоохранительных органов оставили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. После массовой драки проводится проверка.