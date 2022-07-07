Украинские коптеры атаковали пограничные пункты в Курской области

Квадрокоптеры, прилетевшие из Украины, сбросили два взрывных устройства на пропускные пункты погрануправления ФСБ в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, одно упало в пункте возле села Гордеевка в 3 километрах от границы, а другое — в селе Елизаветовка, в километре от границы.

Оба сброса зафиксировали 6 июля примерно в 12:30. Отмечается, что разрушений и пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что 6 июля две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомета. Один человек погиб, еще трое пострадали.