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24 минуты назад

Mash: украинские коптеры атаковали пограничные пункты в Курской области

Елена Прошина

Квадрокоптеры, прилетевшие из Украины, сбросили два взрывных устройства на пропускные пункты погрануправления ФСБ в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, одно упало в пункте возле села Гордеевка в 3 километрах от границы, а другое — в селе Елизаветовка, в километре от границы.

Украинские коптеры атаковали пограничные пункты в Курской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оба сброса зафиксировали 6 июля примерно в 12:30. Отмечается, что разрушений и пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что 6 июля две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомета. Один человек погиб, еще трое пострадали.

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Во второй машине находились два человека — на нее сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Сотрудники пограничной службы не пострадали, машина оказалась повреждена.

Происшествия,ФСБ,
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