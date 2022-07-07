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47 минут назад

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Египте

Елена Прошина

Не менее восьми человек погибли и еще 36 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на юге Египта в провинции Асуан. Как сообщает РИА Новости, транспортное средство перевернулось на трассе.

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Египте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автобус ехал в Абу-Симбел, в котором расположены популярные среди туристов храмовые комплексы времен Древнего Египта. Есть ли россияне среди пострадавших — не уточняется.

Полиция проводит расследование аварии, все обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что 5 июля микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в турецкой Анталье. Авария произошла на трассе Аксеки-Сейдишехир, где транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них — местные жители, трое — граждане РФ.

Незадолго до этого ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса произошло в турецком Стамбуле. Авария произошла на спуске в Сарыере.

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