Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Египте

Не менее восьми человек погибли и еще 36 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на юге Египта в провинции Асуан. Как сообщает РИА Новости, транспортное средство перевернулось на трассе.
Автобус ехал в Абу-Симбел, в котором расположены популярные среди туристов храмовые комплексы времен Древнего Египта. Есть ли россияне среди пострадавших — не уточняется.
Полиция проводит расследование аварии, все обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что 5 июля микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в турецкой Анталье. Авария произошла на трассе Аксеки-Сейдишехир, где транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них — местные жители, трое — граждане РФ.
Незадолго до этого ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса произошло в турецком Стамбуле. Авария произошла на спуске в Сарыере.