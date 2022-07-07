В российском регионе ввели режим ЧС

В Хабаровском крае власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

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По его словам, сложная ситуация с лесными пожарами складывается в шести муниципальных районах. Осадков в ближайшие дни в российском регионе не ожидается, в связи с чем необходимо принять меры по обеспечению безопасности населения, подчеркнул Дегтярев.

В Хабаровском крае за последний год увеличено число пожарной техники, в частях появилось более 100 пожарных, сообщил губернатор.