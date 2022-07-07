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50 минут назад

Число жертв обрушения ледника в Италии возросло до девяти

Елена Прошина

Число жертв обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии достигло девяти человек. Это случилось после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента автономной провинции Тренто Маурицио Фугатти.

Число жертв обрушения ледника в Италии возросло до девяти
Фото: © Flickr / Luca Prioli© Flickr / Luca Prioli

«Сегодня операции продолжились с использованием беспилотников, которые обнаружили новые тела, число подтвержденных жертв увеличилось до девяти, на двоих человек больше, чем накануне. Из них четыре опознаны членами семей и пять еще не идентифицированы», — сообщил он.

Таким образом, после стихии остаются ненайденными еще двое возможных погибших. Как сообщил представитель научного подразделения карабинеров, участвующий в операциях на месте происшествия, есть сложности с опознанием жертв.

Сотрудник Финансовой гвардии заявил, что обнаружение новых погибших стало возможным после того, как сошедшая лавина растаяла на несколько сантиметров в глубину.

Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину 3 июля поднимались несколько групп туристов. Лавина, которая достигла скорости 300 километров в час, прошла расстояние в 500 метров. Ледниковая масса оказалась высотой в 60 метров, 80 глубиной и 200 в ширину.

Причиной трагедии называются аномальные погодные условия: накануне в районе Мармолады были зарегистрированы температуры в плюс 10 градусов.

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