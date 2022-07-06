МИД Бразилии подтвердил гибель двух бразильцев на Украине

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило в среду ТАСС информацию о гибели еще двух граждан своей страны "вследствие конфликта" на Украине.
"Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства. Личность погибших не раскрывается.
По информации местных СМИ, речь идет о 40-летнем Дугласе Буриго и 39-летней Талите ду Вали, которые погибли в Харькове после того, как ранее вступили в ряды так называемого интернационального легиона территориальной обороны ВС Украины. Как пишет ряд СМИ, оба они имели военную подготовку, а ду Вали также в свое время освоила профессию снайпера, находясь в Ираке. Вместе с тем родственники погибших рассказали прессе, что оба они прибыли на Украину с гуманитарными, а не военными целями, но оказались на фронте. В начале июня стало известно о гибели 44-летнего Андре Луиса Хака Бахи, который стал первым гражданином Бразилии, погибшим на Украине.
Пресс-служба Следственного комитета РФ 27 апреля сообщила, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из 50 стран. Созданный интернациональный легион сформирован исключительно из иностранцев и финансируется Киевом.
19 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.
В марте в Минобороны Бразилии заявили ТАСС, что участие военных страны, в том числе бывших, в интернациональном легионе территориальной обороны ВС Украины является нарушением устава о воинской службе южноамериканской республики.