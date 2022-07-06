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1 час назад

Мужчина в ходе конфликта распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы

ТАССиещё 2

Конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне поезда на зеленой ветке Московского метрополитена, в ходе которого один из них распылил в лицо другому содержимое газового баллончика. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Мужчина распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы
Фото: ТАССТАСС

Информация об инциденте в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк" Замоскворецкой линии, поступила дежурной около 18:43.

"Информация была незамедлительно передана сотрудникам полиции, осуществляющим службу на станции, которые по прибытии поезда предварительно установили, что между двумя гражданами в вагоне электропоезда произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшему на платформе станции метрополитена "Технопарк" оказана помощь, от госпитализации он отказался.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства конфликта, устанавливают личность второго участника инцидента. Действиям конфликтовавших будет дана правовая оценка.

Происшествия,МВД России,
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