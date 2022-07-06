Мужчина распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы

"Информация была незамедлительно передана сотрудникам полиции, осуществляющим службу на станции, которые по прибытии поезда предварительно установили, что между двумя гражданами в вагоне электропоезда произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик", - сказал собеседник агентства.