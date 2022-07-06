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1 час назад

Младенец погиб, выпав из окна жилого дома на северо-востоке Москвы

ТАСС

Годовалый ребенок упал с третьего этажа жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура.

Младенец погиб, выпав из окна жилого дома в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Скончался годовалый мальчик, выпавший 6 июля из окна третьего этажа жилого дома на Абрамцевской улице. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление все обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту", - говорится в сообщении ведомства.

Похожее ЧП произошло день назад на 8-й улице Соколиной Горы в столице. Из окна седьмого этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Она также погибла.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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