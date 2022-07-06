Младенец погиб, выпав из окна жилого дома в Москве

"Скончался годовалый мальчик, выпавший 6 июля из окна третьего этажа жилого дома на Абрамцевской улице. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление все обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту", - говорится в сообщении ведомства.

Похожее ЧП произошло день назад на 8-й улице Соколиной Горы в столице. Из окна седьмого этажа жилого дома выпала трехлетняя девочка. Она также погибла.