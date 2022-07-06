В Москве раскрыли сеть аптек, торгующих списанными лекарствами от СПИДа

Отмечается, что цепочку сбыта лекарств полиция отследила благодаря цифровой маркировке препаратов. Правоохранителям удалось выяснить, что лекарства поступили в государственные медучреждения и были переданы бесплатно больным. По информации источника «Ъ», проверки проводились в московских аптеках ООО «Ромашка 03» на улице Гарибальди, ООО «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечном пункте ООО «Финик Фарм» на Перовской улице. Так, в числе списанных медпрепаратов оказались «Исентресс», предотвращающий интеграцию вируса иммунодефицита человека в геном клетки на ранних стадиях развития инфекции, «Калетра», препятствующая синтезу белков ВИЧ, «Перьета» для терапии рака молочной железы, «Реддитукс» — для лечения тяжелых заболеваний крови и противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда». Изъятую партию предварительно оценили в сумму более 10 млн руб.