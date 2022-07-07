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46 минут назад

Осужденный за убийство костромской девочки педофил назвал свой приговор жестоким

Lenta.ruиещё 2

Осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме назвал свой приговор слишком жестоким — 45-летний преступник просит пересмотреть приговор о пожизненном лишении свободы на основании того, что он извинился перед родственниками жертвы и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Осужденный за убийство костромской девочки педофил назвал свой приговор жестоким
Фото: ТАССТАСС

Осужденный также отметил, что у него имеются проблемы со здоровьем. Этот факт и возраст также должны повлиять на пересмотр приговора, считает мужчина.

Ранее суд в Костроме вынес приговор двоим педофилам — за убийство и изнасилование девочки они получили пожизненный срок. По данным пресс-службы Костромского областного суда, помимо пожизненного срока суд постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка.

До этого сообщалось, что преступление было совершено в январе в Костроме — двое мужчин похитили девочку, когда она играла около городского Дома культуры, где работала ее мать. Мужчины схватили ее и унесли. Сперва они изнасиловали жертву в местном общежитии, а после нанесли ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Преступники спрятали тело в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали. В ходе расследования преступления глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила.

Происшествия,Убийство ,Изнасилование,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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