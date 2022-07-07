Осужденный за убийство костромской девочки педофил назвал свой приговор жестоким

Осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме назвал свой приговор слишком жестоким — 45-летний преступник просит пересмотреть приговор о пожизненном лишении свободы на основании того, что он извинился перед родственниками жертвы и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Осужденный также отметил, что у него имеются проблемы со здоровьем. Этот факт и возраст также должны повлиять на пересмотр приговора, считает мужчина.

Ранее суд в Костроме вынес приговор двоим педофилам — за убийство и изнасилование девочки они получили пожизненный срок. По данным пресс-службы Костромского областного суда, помимо пожизненного срока суд постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка.