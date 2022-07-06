Драка в электричке попала на видео

«По имеющейся информации, трое мужчин распивали спиртные напитки и громко разговаривали. Два других пассажира сделали им замечание, однако те отреагировали агрессивно. Между оппонентами завязалась драка», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.