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59 минут назад

Драка в электричке попала на видео

Денис Фьючин

Мужчины подрались в электричке в электричке «Волоколамск — Москва-Рижская». Драка попала на видео. О произошедшем написал Telegram-канал "Москва с огоньком".

На видео видно, как участники конфликта избивают ногами лежащего на полу оппонента.

«По имеющейся информации, трое мужчин распивали спиртные напитки и громко разговаривали. Два других пассажира сделали им замечание, однако те отреагировали агрессивно. Между оппонентами завязалась драка», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
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