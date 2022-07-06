Мужчина устроил стрельбу из окна дома в Подмосковье

Задержан житель подмосковной Апрелевки, который устроил стрельбу из окна квартиры. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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«Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Как выяснилось, патроны были холостыми», - пояснил он.

В итоге стрелявший был задержан, проводится проверка.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно как мужчина с оружием подходит к окну и начинает стрелять. Раздается характерный треск. Закадровый голос отметил, что стрельба ведется из автомата.

Местные жители рассказали каналу, что 44-летний мужчина стрелял из окна своей квартиры в сторону леса до 5 утра. «До этого он уже несколько раз разбивал лобовое стекло соседям и выбрасывал мусор из окна», - отмечается в сообщении.