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12 минут назад

Мужчина устроил стрельбу из окна дома в Подмосковье

Елена Прошина

Задержан житель подмосковной Апрелевки, который устроил стрельбу из окна квартиры. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Мужчина устроил стрельбу из окна дома в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Как выяснилось, патроны были холостыми», - пояснил он.

В итоге стрелявший был задержан, проводится проверка.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно как мужчина с оружием подходит к окну и начинает стрелять. Раздается характерный треск. Закадровый голос отметил, что стрельба ведется из автомата.

Стрельба произошла на севере Москвы

Местные жители рассказали каналу, что 44-летний мужчина стрелял из окна своей квартиры в сторону леса до 5 утра. «До этого он уже несколько раз разбивал лобовое стекло соседям и выбрасывал мусор из окна», - отмечается в сообщении.

Ранее в городе Среднеуральск Свердловской области 67-летний мужчина выстрелил в свою жену, а затем открыл из окна жилого дома стрельбу по прохожим.

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