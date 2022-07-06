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37 минут назад

Открывший стрельбу из окна дома в Апрелевке мужчина попал на видео

Денис Фьючин

В подмосковной Апрелевке мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал MASH, опубликовавший снятое свидетелями инцидента видео.

Как уточняет канал, 44-летний местный житель стрелял в сторону леса с промежутками до пяти утра из окна многоэтажного дома.

На записи видно, как мужчина с оружием в руках производит несколько выстрелов.

«Это был автомат», – произносит мужской голос за кадром, комментируя происходящее.

По данным МИЦ «Известия», стрелявший и еще два человека были задержаны полицией. Автомат оказался охолощенным. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Происшествия,Видео,
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