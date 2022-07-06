В подмосковной Апрелевке мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал MASH, опубликовавший снятое свидетелями инцидента видео.

Как уточняет канал, 44-летний местный житель стрелял в сторону леса с промежутками до пяти утра из окна многоэтажного дома.

На записи видно, как мужчина с оружием в руках производит несколько выстрелов.

«Это был автомат», – произносит мужской голос за кадром, комментируя происходящее.