В подмосковной Апрелевке мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал MASH, опубликовавший снятое свидетелями инцидента видео.
Как уточняет канал, 44-летний местный житель стрелял в сторону леса с промежутками до пяти утра из окна многоэтажного дома.
На записи видно, как мужчина с оружием в руках производит несколько выстрелов.
«Это был автомат», – произносит мужской голос за кадром, комментируя происходящее.
По данным МИЦ «Известия», стрелявший и еще два человека были задержаны полицией. Автомат оказался охолощенным. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.