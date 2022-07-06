Shot: машины с российскими пограничниками атаковали под Белгородом

Две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы с Украиной, когда по нему открыли огонь, предположительно, из стрелкового оружия и гранатомета. В результате один пограничник погиб, еще трое пострадали.
Во второй машине находились два человека — на нее сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Сотрудники пограничной службы не пострадали, машина оказалась повреждена.
Напомним, что 5 июля трое мужчин напали на воинскую часть 12721 в Брянской области. Местные жители рассказывали об автоматных очередях, которые слышались со стороны расположения части. Известно, что один из нападавших получил ранение ответным огнем, сейчас ведутся их поиски.