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35 минут назад

Shot: машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области

Елена Прошина

Две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Shot: машины с российскими пограничниками атаковали под Белгородом
Фото: ТАССТАСС

Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы с Украиной, когда по нему открыли огонь, предположительно, из стрелкового оружия и гранатомета. В результате один пограничник погиб, еще трое пострадали.

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Во второй машине находились два человека — на нее сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Сотрудники пограничной службы не пострадали, машина оказалась повреждена.

Напомним, что 5 июля трое мужчин напали на воинскую часть 12721 в Брянской области. Местные жители рассказывали об автоматных очередях, которые слышались со стороны расположения части. Известно, что один из нападавших получил ранение ответным огнем, сейчас ведутся их поиски.

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