Shot: машины с российскими пограничниками атаковали под Белгородом

Две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы с Украиной, когда по нему открыли огонь, предположительно, из стрелкового оружия и гранатомета. В результате один пограничник погиб, еще трое пострадали.

Во второй машине находились два человека — на нее сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Сотрудники пограничной службы не пострадали, машина оказалась повреждена.