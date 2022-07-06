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17 минут назад

Выжившая в наводнении в Крымске со 171 погибшим описала начало катастрофы

Lenta.ru

Россиянка Оксана Погорелова, выжившая при наводнении в Крымске в 2012 году, в разговоре с «Лентой.ру» описала начало катастрофы, которая привела к гибели 171 человека.

Выжившая в наводнении в Крымске со 171 погибшим описала начало катастрофы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, первой о том, что в городе может произойти наводнение, ей по телефону сообщила коллега, однако Погорелова не придала ее словам значения. Когда она проснулась снова, вода была уже в ее доме. По словам женщины, у нее было ощущение, что она находится в бассейне, который быстро наполняется.

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Выйти из дома долго не получалось из-за давления воды на входную деверь. Когда это все же удалось, Погорелова пыталась пробраться в безопасное место, однако вода несла с собой камни, грязь и ветки деревьев, сбивавшие женщину с ног. Поэтому жительница Крымска схватилась за металлическую трубу от забора и стала ждать спасателей.

Только с помощью случайно оказавшихся рядом мужчин Погореловой удалось попасть в один из соседних домов, в котором, как она думала, ей удастся укрыться от потопа. Погорелова спросила хозяйку дома, где находится лестница на чердак или на крышу, но они были снаружи дома. «Тогда проехали, нам не выбраться», — сказала тогда собеседница «Ленты.ру».

Вскоре вода зашла и в этот дом, и Оксана, ее ребенок и хозяйка жилища были вынуждены всю ночь стоять на подоконнике, ожидая, когда потоп прекратится, или их найдут спасатели.

«Я решила, что никуда больше не выйду, так как плавать-то все равно не умею», — рассказала «Ленте.ру» россиянка. Лишь к утру их спасли пожарные на спецмашине.

6 и 7 июля 2012 года в Краснодарском крае выпала почти четырехмесячная норма осадков. Сильнее прочих населенных пунктов пострадал город Крымск, оказавшийся затопленным на 90 процентов. В городе оказались затоплены более семи тысяч жилых домов. Подтопление усугублялось образованием «плотин» из скопившегося в районах мостов через реку Адагум мусора.

При потопе погиб 171 человек — столь высокое число жертв объясняется слабым информированием о чрезвычайной ситуации. Сообщения с уведомлением о грядущем наводнении пришли не всем жителям города, а оповещение в эфире телевидения оказалось бессмысленным из-за вызванных потопом перебоев с электричеством. Большинство жертв наводнения были застигнуты водой во сне.

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