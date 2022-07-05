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15 минут назад

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял автобус

Ura.Ru

На остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Об этом URA.RU рассказал очевидец инцидента.

Автобус с пассажирами обстреляли в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ехал в 59-м автобусе, сквозной выстрел, стекло лопнуло, громкий хлопок, много перепугавшихся пассажиров», — рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что водитель высадил всех находившихся в салоне и сфотографировал повреждения. Очевидец поделился фотографиями.

Ura.ru
Ura.ru

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

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